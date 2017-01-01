В Болгарии вандалы напали на столичную синагогу

Нападение произошло посреди дня, однако, никто из очевидцев не попытался остановить вандализм.

В центральной синагоге в столице Болгарии - Софии неизвестные разбили окна. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает БГНЕС.

Отмечается, что нападение произошло около 15.00 в субботу. Вандалы разбили одно из окон центрального зала синагоги.

Сотрудники синагоги возмущены тем, что нападение произошло посреди дня но, как видно на записях камер наблюдения, никто из прохожих не вмешался и не попытался помешать нападению.

О задержании нападавших пока не сообщалось.

Ранее в Дрогобыче вандалы разбили окна синагоги, которая недально открылась после ремонта.

А во Львове неизвестные бросили "коктейль Молотова" в действующую синагогу.

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