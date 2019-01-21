В Черном море нашли тело мужчины в шлюпке

Шлюпка может принадлежать кораблю Волго-Балт, который затонул у берегов Турции 7 января.

В нейтральных водах Черного моря в районе российского города Туапсе в шлюпке найдено тело мертвого мужчины. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ в понедельник, 21 января.

"Примерно в 70-100 милях от берега города Туапсе членами экипажа судна NURS обнаружено тело мужчины, находящееся в шлюпке, предположительно, принадлежащей теплоходу Волго-Балт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что шлюпку отбуксировали в Новороссийск.

"В настоящее время проведен осмотр тела и судна, устанавливается личность мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия", – добавили в российском Следкоме.

Напомним, 7 января в Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно Волго-Балт, на борту которого находилось 13 человек экипажа. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины погибли, остальных удалось спасти.

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