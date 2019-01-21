Кремль раскритиковал новые санкции Евросоюза

Песков негативно отнесся к включению в санкционный список россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Британия не предоставила доказательств причастности россиян к отравлению Скрипалей, считают в Кремле Getty Images

Власти России негативно относятся к планам Совета ЕС ввести санкции в связи с причастностью к применению химоружия. Об этом в понедельник, 21 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что ЕС планирует ввести санкции в отношении лиц, подозреваемых в применении химоружия на территории Великобритании и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, в том числе Александра Петрова и Руслана Боширова, Песков сказал: "Наша реакция негативная".

"Вы сами сказали правильно, что они подозреваются, но подозреваются они безосновательно. Никаких доказательств до сих пор не прозвучало. Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Но вы знаете, что никаких более субстантивных, конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобному решению", - подчеркнул Песков.

Ранее сегодня стало известно, что министры иностранных дел ЕС утвердили санкции в отношении четырех граждан России, пяти граждан Сирии и одного сирийского предприятия за использование химического оружия.

В России на прошлой неделе заявили, что новый санкционный режим ЕС может опираться на предвзятые и засекреченные данные.

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