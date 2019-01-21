Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кремль раскритиковал новые санкции Евросоюза

Комментариев: 2
Песков негативно отнесся к включению в санкционный список россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей.
Британия не предоставила доказательств причастности россиян к отравлению Скрипалей, считают в Кремле
Британия не предоставила доказательств причастности россиян к отравлению Скрипалей, считают в Кремле
Getty Images

Власти России негативно относятся к планам Совета ЕС ввести санкции в связи с причастностью к применению химоружия. Об этом в понедельник, 21 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что ЕС планирует ввести санкции в отношении лиц, подозреваемых в применении химоружия на территории Великобритании и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, в том числе Александра Петрова и Руслана Боширова, Песков сказал: "Наша реакция негативная".

"Вы сами сказали правильно, что они подозреваются, но подозреваются они безосновательно. Никаких доказательств до сих пор не прозвучало. Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Но вы знаете, что никаких более субстантивных, конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобному решению", - подчеркнул Песков.

Ранее сегодня стало известно, что министры иностранных дел ЕС утвердили санкции в отношении четырех граждан России, пяти граждан Сирии и одного сирийского предприятия за использование химического оружия.

В России на прошлой неделе заявили, что новый санкционный режим ЕС может опираться на предвзятые и засекреченные данные. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, ЕС, санкции, отравление, Дмитрий Песков, санкции против России, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Asmo    21.01.2019, 14:09
Оценка:  +4
Asmo
Да ладно, это ж всё равно на пользу только )
ХЪ    21.01.2019, 13:31
Оценка:  +5
ХЪ
сосите писю, чурки кремлевские
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь