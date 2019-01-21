Кремль не получал от Японии предложений по мирному договору и Курилам

Решение вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией может занять значительное время, отметил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков пообещал, что Россия не отступит от своих национальных интересов

Япония не предлагала России передать ей два из Курильских островов в контексте обсуждения мирного договора. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 21 января.

"Любые заявления на этот счет (об условиях заключения договора) – это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того", – отметил Песков.

В ответ на вопрос о том, как отреагирует Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Песков подчеркнул: "Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров".

Представитель Кремля напомнил, что развязка в решении вопроса о мирном договоре будет искаться "при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран, от своих национальных интересов никто отступать не собирается".

По словам Пескова, решение вопроса о заключении мирного договора России с Японией может занять значительное время, однако Москва сделает все возможное для сокращения этого периода. "Но делать это сиюминутно просто невозможно", – добавил он.

Также Пескова сообщил, что переговоры на этот счет находятся на начальной стадии, они идут на экспертном уровне, однако требуют непосредственного участия и Путина, и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится в Москве 22 января. На прошлой неделе в Токио заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией и принадлежности южной части Курильских островов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о сохраняющихся разногласиях между Москвой и Токио в вопросе мирного договора.

Как известно, подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает территориальный спор о Курильских островах, который не был решен со времен Второй мировой. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Москва настаивает, что по итогам войны они стали территорией СССР.

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