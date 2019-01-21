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Кремль не получал от Японии предложений по мирному договору и Курилам

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Решение вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией может занять значительное время, отметил Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков пообещал, что Россия не отступит от своих национальных интересов
Дмитрий Песков пообещал, что Россия не отступит от своих национальных интересов

Япония не предлагала России передать ей два из Курильских островов в контексте обсуждения мирного договора. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 21 января.

"Любые заявления на этот счет (об условиях заключения договора) – это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того", – отметил Песков.

В ответ на вопрос о том, как отреагирует Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Песков подчеркнул: "Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров".

Представитель Кремля напомнил, что развязка в решении вопроса о мирном договоре будет искаться "при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран, от своих национальных интересов никто отступать не собирается".

По словам Пескова, решение вопроса о заключении мирного договора России с Японией может занять значительное время, однако Москва сделает все возможное для сокращения этого периода. "Но делать это сиюминутно просто невозможно", – добавил он.

Также Пескова сообщил, что переговоры на этот счет находятся на начальной стадии, они идут на экспертном уровне, однако требуют непосредственного участия и Путина, и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится в Москве 22 января. На прошлой неделе в Токио заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией и принадлежности южной части Курильских островов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о сохраняющихся разногласиях между Москвой и Токио в вопросе мирного договора.

Как известно, подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает территориальный спор о Курильских островах, который не был решен со времен Второй мировой. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Москва настаивает, что по итогам войны они стали территорией СССР.

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Теги: Россия, Москва, Япония, Путин, Курильские острова, Владимир Путин, Токио, Дмитрий Песков, Курилы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    21.01.2019, 14:20
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Решение вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией может занять значительное время - сколько уже с 1945 прошло? Так еще столько же или чуть больше?
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