В Турции трещина расколола автомагистраль на Анталию
На шоссе Испарта-Анталия в Турции из-за оползня и повреждения дорожного полотна перекрыто движение транспорта по части автомагистрали.
Об этом сообщает CNN Turk.
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“Сегодня утром в результате значительных осадков в 20 километре автомагистрали Испарта - Анталия произошел оползень, посреди дороги образовалась огромная щель. Сейчас 1-километровый участок дороги перекрыты, автотранспорт пропускают поочередно по одной полосе“, - сообщили в региональной ГИБДД.
Стоит отметить, что размывание грунтов вследствие осадков характерно для некоторых регионов Турции. Неоднократно эти явления были причиной катастроф.
Напомним, одной из самых крупных стала железнодорожная авария, которая произошла в провинции Текирдаг, когда с рельсов сошел поезд с 362 пассажирами. В результате аварии погибли 24 человека, около 70 получили ранения различной