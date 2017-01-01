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В Турции трещина расколола автомагистраль на Анталию

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Автомобили пропускают только по одной полосе.
Размывание грунтов из-за осадков характерно для некоторых регионов Турции
Размывание грунтов из-за осадков характерно для некоторых регионов Турции
cnnturk.com

На шоссе Испарта-Анталия в Турции из-за оползня и повреждения дорожного полотна перекрыто движение транспорта по части автомагистрали.

Об этом сообщает CNN Turk.

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“Сегодня утром в результате значительных осадков в 20 километре автомагистрали Испарта - Анталия произошел оползень, посреди дороги образовалась огромная щель. Сейчас 1-километровый участок дороги перекрыты, автотранспорт пропускают поочередно по одной полосе“, - сообщили в региональной ГИБДД.

Стоит отметить, что размывание грунтов вследствие осадков характерно для некоторых регионов Турции. Неоднократно эти явления были причиной катастроф.

Напомним, одной из самых крупных стала железнодорожная авария, которая произошла в провинции Текирдаг, когда с рельсов сошел поезд с 362 пассажирами. В результате аварии погибли 24 человека, около 70 получили ранения различной

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Теги: оползень, автомагистраль, Турция
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