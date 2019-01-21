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Украину лишили мест в двух комитетах ПАСЕ

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В Ассамблее решили изменить правила формирования комитетов, обнулив их составы. Представитель Украины назвал это "местью".
Зимняя сессия ПАСЕ продлится до выходных
Зимняя сессия ПАСЕ продлится до выходных
AP

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело к лишении Украины мест в некоторых из них, сообщает Европейская правда в понедельник, 21 января.

По решению руководящего органа ПАСЕ, в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЛ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

Как отмечается, до сих пор в обоих комитетах не было такого ограничения; их состав формировался по предложениям политических групп. Благодаря этому в регламентном комитете было четверо украинцев - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет имеет особое значение, поскольку отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.

Как рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев, в результате дискуссии Бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", - пояснил он.

Также пострадали украинские представители в комитате по вопросам выборов судей ЕСПЧ (4 депутата от Украины).

Стоит отметить, что по новым правилам потеряли места в комитетах также представители ряда других государств. Однако по итогам закрытой дискуссии на Бюро, в которой принимал участие Владимир Арьев, он уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете. "Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ", - заявил он.

Как сообщалось, в Страсбурге сегодня началась зимняя сессия ПАСЕ. Она продлится до 25 января. Главой ПАСЕ была переизбрана Лилиан Мори Паскье, которая занимает пост с июня прошлого года.

 

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Теги: Украина, депутаты, ПАСЕ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    21.01.2019, 16:44
Оценка:  +7
Boxerogos
Не зря синий Пёдр не ездит больше в ЕС.То есть он то хотел туда двинуть,чтобы привычно полизать хозяйские еврожoпы...Но евробоссы сказали что у них уже есть туалетная бумага,а Педе порекомендовали обследоваться на СПИД...
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