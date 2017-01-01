Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция провела воздушную операцию в Ираке

Комментариев: 0
Самолеты атаковали оборудованные позиции и склады боеприпасов в трех северных районах Ирака.
Турецкие самолеты снова бомбят Ирак
Турецкие самолеты снова бомбят Ирак
Минобороны Турции / Twitter

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары на севере Ирака, в результате чего погибли шесть человек, которых турецкие военные называют террористами. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter в понедельник, 21 января.

Отмечается, что операция была осуществлена 20 января, но сообщили о ней только сегодня.

"В северных районах Ирака – Зап, Синат-Хафтанин и Хакурк, были уничтожены оборудованные позиции дислокации, места хранения боеприпасов, по меньшей мере шесть вооруженных террористов", – говорится в сообщении.

Напомним, минувшим летом Турция провела военную операцию против иракских курдов в районах Кандил и Синджар. Авиация уничтожила 14 крупных объектов курдов.

Также сухопутные части турецкой армии в рамках операции против курдов вклинилась на 25-28 км вглубь территории Ирака.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, авиация, самолет, Турция, террористы, самолеты, авиаудар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь