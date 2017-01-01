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В Венесуэле часть военных устроила мятеж

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Группа военных захватила оружие и один из районов столицы страны - Каракаса. Захватчики выступаю против правительства президента Николаса Мадуро.

В Венесуэле группа военных выступила против государства. Беспорядки начались утром в понедельник, 21 января, сообщили в Минобороны страны, передают российские СМИ.

"Небольшая группа противников, приписанных к командованию зоны номер 43 Национальной гвардии, предали клятву верности родине", - говорится в заявлении военного ведомства..

Как сообщили в Минобороны страны, они захватили оружие угрожая двум чиновникам и двум гвардейцам.

Сейчас все восставшие задержаны и дают показания спецслужбам. Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал мятежников предателями родины, "которые украли оружие, чтобы творить насилие и тревожить население".

СМИ сообщали, что военные захватили штаб национальной гвардии на западе Каракаса. Также в соцсетях появилось видео, на котором восставшие якобы захватили один из районов города и выступают против правительства Николаса Мадуро. Издание El Nacional писало, что против военных применили слезоточивый газ.

 

В тоже время местные СМИ сообщают, что местное население вышло на улицы в поддержку военных повстанцев и препятствуют доступу к военному командованию.

 
Напомним, Мадуро вступил в должность президента 10 января по итогам майских выборов, на которых он одержал победу. При этом оппозиция и многие страны мира отказались признавать их итоги, обвинив власти Венесуэлы в нарушении демократических процедур.
 
Национальная ассамблея Венесуэлы, подконтрольная оппозиции, накануне приняла заявление, в котором Мадуро объявлен узурпатором власти. 
 
 

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Теги: Латинская Америка, протесты, Венесуэла, военные, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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