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Подрыв военной базы в Афганистане: погибли более 120 силовиков

Комментариев: 1
При нападении боевиков движения Талибан на военную базу в центральной афганской провинции Вардак погибли 126 силовиков.

В Афганистане более 120 силовиков погибли при нападении боевиков радикального движения Талибан на военную базу в центральной провинции Вардак. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает Reuters.

Как рассказал агентству чиновник из министерства обороны страны, 126 человек стали жертвами взрыва в военном тренировочном центре.

Ранее боевики движения Талибан напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр северо-западнее Кабула. Тогда трех нападавших удалось ликвидировать, четвертый привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

Накануне талибы атаковали кортеж губернатора провинции Логар. Тогда не менее 15 правоохранителей погибли и получили ранения.

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Теги: Афганистан, теракт, видео, Талибан, взрыв, жертвы, силовики, атака, военная база, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
barakuda*777    21.01.2019, 17:20
Оценка:  +1
barakuda*777
Трамп траур будет объявлять в стране или бабы ещё нарожают?
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