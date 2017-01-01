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В Сирии атаковали американский конвой, есть жертвы

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В результате подрыва автомобиля со смертником погибли пять человек, американские военные не пострадали.
В результате теракта погибли пять человек
В результате теракта погибли пять человек
В Сирии в результате атаки террористов на совместный военный конвой сил США и курдских повстанцев погибли по меньшей мере пять человек, сообщает CNN Turk в понедельник, 21 января.
 
 
"В результате атаки террориста-смертника на совместный военный конвой сил США и Сирийских курдских сил (YPG) погибли пять человек", - говорится в сообщении телеканала.
 
По данным СМИ, теракт произошел в городе на северо-востоке Сирии.

Коалиция под руководством США подтвердила факт теракта.

"Мы можем подтвердить, что сегодня в Сирии объединенный конвой США и сирийских партнеров попал под атаку, очевидно, автомобиля-бомбы. У США жертв нет. Мы будем продолжать мониторить ситуацию и предоставлять обновления", - говорится в сообщении на странице коалиции в Twitter.

Как сообщалось, на прошлой неделе в результате взрыва в сирийском Манбидже погибли четыре американских военных, всего теракт унес жизни до 30 человек.

 

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Теги: США, теракт, Сирия, атака, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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