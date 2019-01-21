Новые санкции ЕС противоречат нормам ООН - Москва

"Рассматриваем учреждение и начало практического функционирования вышеупомянутого механизма как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия... Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции", - отметили в МИД РФ.

В российском дипведомстве подтвердили "принципиальную позицию о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН".

В ведомстве подчеркнули, что "развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует, в первую очередь, внутриполитические цели". "Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit", - отметили в МИД РФ.

"Тем самым на наших соотечественниках был апробирован недавно "изобретенный" Евросоюзом санкционный механизм, будто бы нацеленный на противодействие применению и распространению химического оружия. Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по делу Скрипалей не выдерживают критики", - говорится в сообщении.

Решение Евросоюза о введении санкций за причастность к использованию химического оружия противоречит нормам ООН. Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с включением россиян в санкционные списки по делу Скрипалей. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в понедельник, 21 января.

Как сообщалось, в санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В связанный с химоружием санционный список также включены пять физических и одно юрлицо из Сирии.