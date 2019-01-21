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Новые санкции ЕС противоречат нормам ООН - Москва

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Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с новыми санкциями против россия, заявили в МИД РФ.
Россия может ввести санкции в ответ на решение ЕС
Россия может ввести санкции в ответ на решение ЕС

Решение Евросоюза о введении санкций за причастность к использованию химического оружия противоречит нормам ООН. Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с включением россиян в санкционные списки по делу Скрипалей. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в понедельник, 21 января.

 
"Тем самым на наших соотечественниках был апробирован недавно "изобретенный" Евросоюзом санкционный механизм, будто бы нацеленный на противодействие применению и распространению химического оружия. Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по делу Скрипалей не выдерживают критики", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что "развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует, в первую очередь, внутриполитические цели". "Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit", - отметили в МИД РФ.
 
В российском дипведомстве подтвердили "принципиальную позицию о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН".
 
"Рассматриваем учреждение и начало практического функционирования вышеупомянутого механизма как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия... Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции", - отметили в МИД РФ.

Как сообщалось, в санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В связанный с химоружием санционный список также включены пять физических и одно юрлицо из Сирии.

 

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Теги: Россия, ЕС, МИД Украины, санкции, химическое оружие, санкции против России, Ответные санкции России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    21.01.2019, 18:54
Оценка:  +1
BROKER666
вспомнила бабка как в девках ходила кто бы балаболил за Женевскую конвенцию...
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