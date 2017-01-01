Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв на пожаре судов в Керченском проливе возросло до 11

Комментариев: 0
В результате взрыва и пожара на судах у Керченского пролива погибли, по меньшей мере, 11 человек. Нашли живыми 14 человек.
Число жертв пожара на танкерах в Керченском проливе продолжает расти
Число жертв пожара на танкерах в Керченском проливе продолжает расти
Керчь.ФМ

Число погибших в результате взрыва и пожара на судах у Керченского пролива возросло до 11 человек. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает Telegram-канал Mash.

"В Черном море горят два судна, погибли 11 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суда под флагом Танзании шли с Темрюка в Ливию со сжиженным газом на борту. В районе Керченского пролива, в 16 км от берега, на одном из них произошел взрыв. Чтобы спастись, люди прыгали в воду, пишет ресурс.

"На судне Candy находились 17 человек, на Maestro - 14. Экипажи состоят из граждан Индии и Турции. Нашли живыми 14 человек. Их разместят в больницах Керчи", - информировал ресурс.

Указано также, что возможной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при передаче топлива на другое судно.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на судах в Керченском проливе девять человек погибли, 14 удалось спасти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Керченский пролив, судно, корабль, корабли, моряки, пожар, жертвы, танкер, погибшие, возгорание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь