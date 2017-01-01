Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае задержали страуса за нарушение ПДД

Комментариев: 0
Птица бегала по дороге и мешала проезду автотранспорта. На место пришествия приехала полиция.

В китайской провинции Юньнань полицейские задержали страуса, который бегал по дороге, мешая проезжающим машинам, сообщает телеканал CGTN.

Инцидент произошел в одном из самых посещаемых китайскими туристами регионе на юго-западе страны. Сообщается, что птица не пострадала, ее вернули владельцу.

Ранее сообщалось, что австралийский вомбат по кличке Хейзель перепутал стиральную машинку с норой.

Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, птицы, видео, страусы, нарушение ПДД, видео youtube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь