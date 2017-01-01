В Китае задержали страуса за нарушение ПДД

Птица бегала по дороге и мешала проезду автотранспорта. На место пришествия приехала полиция.

В китайской провинции Юньнань полицейские задержали страуса, который бегал по дороге, мешая проезжающим машинам, сообщает телеканал CGTN.

Инцидент произошел в одном из самых посещаемых китайскими туристами регионе на юго-западе страны. Сообщается, что птица не пострадала, ее вернули владельцу.

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