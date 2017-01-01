Экс-глава Starbucks задумался о президентстве в США

Предприниматель Говард Шульц может принять участие в борьбе за пост президента США в 2020 году.

Экс-глава Starbucks может побороться за пост президента США



Бывший руководитель сети кофеен Starbucks Говард Шульц изучает возможность баллотироваться на пост президента США в качестве независимого кандидата. Об этом сообщили в окружении бизнесмена, передает CNN.

"Шульц глубоко задумывается о своем будущем и о том, как он может лучше всего служить стране", – сообщил источник.

Известно, что Шульц критикует как президента США Дональда Трампа, так и его противников-демократов.

Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Среди республиканцев конкурентами Трампа на выборах могут стать сенатор от штата Теннесси Боб Коркер, Джефф Флейк (штат Аризона), Том Коттон (Арканзас), Тед Круз (Техас).



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Напомним, в прошлом году после выборов в Конгресс рейтинг популярности Трампа снизился. Лишь 38% респондентов выразили готовность голосовать за него на выборах 2020 года.

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