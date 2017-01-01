У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился в 219 км к югу от города Раба на острове Сумбава.
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к югу от индонезийского острова Сумбава, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 25 км, в 219 км к югу от города Раба, расположенном на острове Сумбава.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Мощное землетрясение произошло в Бразилии
Мощное землетрясение произошло в Бразилии
Напомним, в сентябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним землетрясения погибли на индонезийском острове Сулавеи погибли более 2000 человек.
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