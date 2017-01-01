Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Комментариев: 0
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился в 219 км к югу от города Раба на острове Сумбава.
Последствия землетрясения в Индонезии
Последствия землетрясения в Индонезии
 
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к югу от индонезийского острова Сумбава, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине 25 км, в 219 км к югу от города Раба, расположенном на острове Сумбава. 
 
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Мощное землетрясение произошло в Бразилии
 
Напомним, в сентябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним землетрясения погибли на индонезийском острове Сулавеи погибли более 2000 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Землетрясения, Индонезия, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь