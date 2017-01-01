Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США из-за "шатдауна" открыли бесплатную столовую для служащих

Комментариев: 0
Столовая, которая выдает бесплатные обеды госслужащим, не получающим зарплату, открылась в Вашингтоне.
В США не работают многие правительственные учреждения
В США не работают многие правительственные учреждения


В Вашингтоне в связи с продолжающимся "шатдауном" и, как следствие, невыплатой государственным служащим заработной платы, была открыта столовая с бесплатными обедами. Об этом ТАСС рассказал волонтер и сотрудник МВД США Крис Уорт.

По его словам, заведение открыла гуманитарная организация World Central Kitchen.

"Начиная с 16 января, наша столовая ежедневно предоставляет бесплатные обеды госслужащим США и их членам семей", – сообщил Уорт.

Напомним, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: еда, США, госслужба, шатдаун
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь