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В КНДР обнаружили тайную базу баллистических ракет

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База является одним из 20 не заявленных северокорейским правительством мест хранения ракет.
В КНДР обнаружили тайную базу баллистических ракет

В Северной Корее расследователи обнаружили тайную базу баллистических ракет. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает Голос Америки со ссылкой на доклад Beyond Parallel, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

В докладе отмечается, что база является одним из 20 не заявленных северокорейским правительством мест хранения ракет.

На нее также не распространяется действие договора по денуклеаризации между США и КНДР, так как о существовании этого место не было объявлено. Сообщается, база служит штабом для ракетной бригады стратегических сил Nodong.

Напомним, в июне 2018 года состоялся исторический саммит президента США и лидера КНДР в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Однако, позже сообщалось, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений, несмотря на официальные заявления об их прекращении.

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Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, ядерное испытание
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Источник: korrespondent.net

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