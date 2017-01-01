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В Давосе стартует всемирный экономический форум

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В этом году мировые лидеры сосредоточатся на теме глобализации и формировании глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции.
В Давосе начался 49 всемирный форум
В Давосе начался 49 всемирный форум

Во вторник, 22 января, в Давосе стартует ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ). Швейцарский курорт примет около трех тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей и руководителей крупнейших компаний и банков.

Тема форума в этом году: "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции".

В этом году в форуме не смогут принять участие лидеры нескольких ведущих стран. Так, Дональд Трамп отменил поездку в Швейцарию из-за шатдауна, а внутриполитические проблемы вынуждают оставаться дома также лидеров Великобритании и Франции (год назад сюда приезжали все трое).

Элиту мировой политики в этот раз должны представить в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ.

В последний день форума по традиции проходит сессия с участием главы МВФ и представителей крупнейших центробанков мира, посвященная перспективам роста глобальной экономики. Предваряя открытие форума, МВФ понизил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2019 г до 3,5% с 3,7%.

Как известно Всемирный экономический форум проводится в Давосе уже 49 раз. Встреча продлится до 25 января.

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Теги: экономика, Давос, Всемирный экономический форум, Трамп
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Источник: Интерфакс-Украина

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