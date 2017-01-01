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В Гонконге туристку убило упавшим с отеля окном

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В результате трагедии погибла 24-летняя туристка.
Полиция арестовала уборщицу из гостиницы
Полиция арестовала уборщицу из гостиницы
EPA/UPG

На оживленную улицу Гонконга с 16-го этажа отеля Mira Hotel упало окно и убило туристку. Полиция задержала сотрудницу отеля, поскольку перед трагедией она занималась мытьем окна, которое упало.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Полиция сообщила, что 24-летняя туристка с материковой части Китая в понедельник была убита окном, которое упало с 16-го этажа отеля Mira Hotel в оживленном торговом районе Чимсачёй.

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Ее срочно отправили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Ее друга также задело падающим окном, но он обошелся только легкими травмами. Полиция арестовала уборщицу из гостиницы. Во вторник задержанную выпустили под залог. Следователи пытаются выяснить, что стало причиной трагедии.

Как сообщалось в сентябре, в Киеве женщину убила перегородка балкона.

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Теги: окно, туристка, смерть, Гонконг
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