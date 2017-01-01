Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Берлин о действиях Мэй по Brexit: Все пропало

Комментариев: 0
Не предложив конкретных действий британский премьер оказалась в безвыходном положении, считают в Германии.
В Германии разочарованы действиями Мэй по Brexit
В Германии разочарованы действиями Мэй по Brexit

Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте свидетельствует о ее безвыходном положении с Brexit. Об этом во вторник, 22 января, заявила министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Катарина Барлей в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Я разочарована. Я вижу, что она в очень тяжелом положении. Но, если объявляется о "плане Б", он должен быть осуществлен. А то, что она представила, - это фактически абсолютно безвыходное положение", - считает Барлей.

"Она тянет время, а это игра с огнем", - добавила министр.

По мнению Барлей, глава британского кабмина уже упустила шанс получить одобрение сделки с Брюсселем в парламенте. "Она сконцентрировалась на малом и не учла интересы отдельных групп, как, например, профсоюзов. Если она продолжит действовать в таком духе, то все пропало. А именно так это сейчас и выглядит", - заключила Барлей.

Как сообщалось, накануне Мэй не представила в парламенте альтернативный план Brexit. Теперь депутаты получат возможность вносить предложения в этот план, который не содержит никаких предметных предложений по сути. Обсуждение этого документа должно продлиться до 29 января, тогда он будет вынесен на голосование. Сам Brexit должен произойти спустя два месяца - 29 марта.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Британия, Германия, Великобритания, Brexit, Тереза Мэй
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь