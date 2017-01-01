Берлин о действиях Мэй по Brexit: Все пропало

Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте свидетельствует о ее безвыходном положении с Brexit. Об этом во вторник, 22 января, заявила министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Катарина Барлей в эфире радиостанции Deutschlandfunk .

"Я разочарована. Я вижу, что она в очень тяжелом положении. Но, если объявляется о "плане Б", он должен быть осуществлен. А то, что она представила, - это фактически абсолютно безвыходное положение", - считает Барлей.

"Она тянет время, а это игра с огнем", - добавила министр.

По мнению Барлей, глава британского кабмина уже упустила шанс получить одобрение сделки с Брюсселем в парламенте. "Она сконцентрировалась на малом и не учла интересы отдельных групп, как, например, профсоюзов. Если она продолжит действовать в таком духе, то все пропало. А именно так это сейчас и выглядит", - заключила Барлей.

Как сообщалось, накануне Мэй не представила в парламенте альтернативный план Brexit. Теперь депутаты получат возможность вносить предложения в этот план, который не содержит никаких предметных предложений по сути. Обсуждение этого документа должно продлиться до 29 января, тогда он будет вынесен на голосование. Сам Brexit должен произойти спустя два месяца - 29 марта.