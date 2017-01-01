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В Пакистане автобус столкнулся с бензовозом: 27 жертв

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На месте происшествия возник сильный пожар. Топливо загорелось не только в бензовозе, но и в пластиковых канистрах в автобусе.

По меньшей мере 27 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза на юго-западе Пакистана. Об этом во вторник, 22 января, сообщает ТСН.

Отмечается, что результате столкновения сгорели 27 человек и еще четверо получили серьезные ожоги. Раненых отвезли в госпиталь в городе Карачи.

На месте столкновения вспыхнул сильный пожар. Очевидцы говорят, что топливо загорелось не только в цистерне, но и в автобусе, в котором перевозили контрабандные пластиковые канистры с бензином.

Также сегодня в Киеве МАЗ с нацгвардейцами столкнулся с авто. В авто ехали бойцы, которые должны были заступить на службу на улице Банковой. 

А накануне в Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва. Погибли 13 человек, еще 20 травмировались.

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Теги: Пакистан, ДТП, видео, пожар, жертвы, автобус, бензовоз
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Источник: korrespondent.net

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