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В России разбился военный самолет Ту-22М3

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По предварительным данным, из четырех членов экипажа выжили двое .
Разбился бомбардировщик Ту-22М3
Разбился бомбардировщик Ту-22М3
wikipedia.org

В Мурманской области Российской Федерации при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.

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Сообщается, что инцидент произошел около 12:40 по киевскому времени при посадке самолета на военном аэродроме в Оленегорске. По словам источников в силовых структурах,  из экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман. Всего экипаж состоит из четырех человек.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах разбился вертолет, перевозивший спасательный отряд в рамках поисковой операции.

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Теги: катастрофа, самолет, РФ, угонщик
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