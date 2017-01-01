В России разбился военный самолет Ту-22М3

По предварительным данным, из четырех членов экипажа выжили двое .

В Мурманской области Российской Федерации при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.

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Сообщается, что инцидент произошел около 12:40 по киевскому времени при посадке самолета на военном аэродроме в Оленегорске. По словам источников в силовых структурах, из экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман. Всего экипаж состоит из четырех человек.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах разбился вертолет, перевозивший спасательный отряд в рамках поисковой операции.