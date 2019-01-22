В России при посадке разбился бомбардировщик - СМИ

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке на военный аэродром в Мурманской области РФ.

В России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает во вторник, 22 января, ТАСС.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие произошло около 13:40 (12:40 по киевскому времени - ред.)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман.

"По предварительной информации, командир и штурман остались живы", - рассказал источник.

При этом известно, что экипаж самолета состоит из четырех человек - командир, помощник командира, штурман и оператор.

Ранее в России один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Также сообщалось, что в РФ два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования. Один из истребителей вернулся на базу, второй упал в море.

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