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В России при посадке разбился бомбардировщик - СМИ

Комментариев: 3
Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке на военный аэродром в Мурманской области РФ.
Ту-22М3 (иллюстративное фото)
Ту-22М3 (иллюстративное фото)
uk.wikipedia.org

В России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает во вторник, 22 января, ТАСС.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие произошло около 13:40 (12:40 по киевскому времени - ред.)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман.

"По предварительной информации, командир и штурман остались живы", - рассказал источник.

При этом известно, что экипаж самолета состоит из четырех человек - командир, помощник командира, штурман и оператор.

Ранее в России один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Также сообщалось, что в РФ два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования. Один из истребителей вернулся на базу, второй упал в море.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, авиация, самолет, РФ, самолеты, ВВС России, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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    22.01.2019, 15:10
Оценка:  -2
А ПОЧЕМУ НЕ НАПИСАЛИ О ПРИЧИНЕ ЖЁСТКОЙ ПОСАДКИ , ВЕДЬ В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ ОБ ЭТОМ ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ ?
ИЛИ СЛЕДУЯ ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ О РОССИИ ЛИБО ПЛОХО , ЛИБО НИЧЕГО ?
navigator2    22.01.2019, 14:51
Оценка:  0
navigator2
дрібниця а приємно
птицелов    22.01.2019, 14:43
Оценка:  +2
птицелов
мабуть ці пілоти бомбили сирію
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