РФ о европейцах на Азове: Договаривались о другом

"Наш президент в разговоре недавнем с канцлером Германии договаривался совершенно о другом - он договаривался о том, что будет единоразовое посещение экспертами, наблюдателями Германии и Франции, которые сделают соответствующие заметки, доложат их потом своим правительствам. Вот об этом шла речь, все остальное - искусственные изобретения, которые в основном связаны с политологами, журналистами и так далее", - сказал Карасин.

"Договоренность была только об этом. Мы о другом не договаривались", - добавил он.

Напомним, что на прошлой неделе глава МИД Германии Хайко Маас посетил Москву и передал документ с предложениями по Керченскому проливу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Тот в свою очередь заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.