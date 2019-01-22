РФ о европейцах на Азове: Договаривались о другом

Россия не договаривалась с Францией и Германией о постоянном присутствии европейских наблюдателей в Керченском проливе.

Читай также: Климкин ответил Лаврову: “Контроль над Азовом должен быть не русский“ “Наш президент в разговоре недавнем с канцлером Германии договаривался совершенно о другом - он договаривался о том, что будет единоразовое посещение экспертами, наблюдателями Германии и Франции, которые сделают соответствующие заметки, доложат их потом своим правительствам. Вот об этом шла речь, все остальное - искусственные изобретения, которые в основном связаны с политологами, журналистами и так далее“, - сказал Карасин. “Наш президент в разговоре недавнем с канцлером Германии договаривался совершенно о другом - он договаривался о том, что будет единоразовое посещение экспертами, наблюдателями Германии и Франции, которые сделают соответствующие заметки, доложат их потом своим правительствам. Вот об этом шла речь, все остальное - искусственные изобретения, которые в основном связаны с политологами, журналистами и так далее“, - сказал Карасин.

“Договоренность была только об этом. Мы о другом не договаривались“, - добавил он.

На прошлой неделе глава МИД Германии Хайко Маас посетил Москву и передал документ с предложениями по Керченскому проливу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Тот в свою очередь заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.

Киев поддержал возможную международную миссию в Керченском проливе.

Читай также: Адвокаты украинских моряков обжаловали решение продления ареста Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в “незаконном пересечении границы РФ“. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в “незаконном пересечении границы РФ“. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.