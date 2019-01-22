РФ о европейцах на Азове: Договаривались о другом
Россия не соглашалась на размещение европейских наблюдателей в Керченском проливе на постоянной основе, заявили в МИД страны.
Россия не договаривалась с Францией и Германией о постоянном присутствии европейских наблюдателей в Керченском проливе.
Об этом во вторник, 22 января, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.
Читай также: Климкин ответил Лаврову: “Контроль над Азовом должен быть не русский““Наш президент в разговоре недавнем с канцлером Германии договаривался совершенно о другом - он договаривался о том, что будет единоразовое посещение экспертами, наблюдателями Германии и Франции, которые сделают соответствующие заметки, доложат их потом своим правительствам. Вот об этом шла речь, все остальное - искусственные изобретения, которые в основном связаны с политологами, журналистами и так далее“, - сказал Карасин.
“Договоренность была только об этом. Мы о другом не договаривались“, - добавил он.
На прошлой неделе глава МИД Германии Хайко Маас посетил Москву и передал документ с предложениями по Керченскому проливу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Тот в свою очередь заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.
Киев поддержал возможную международную миссию в Керченском проливе.
Читай также: Адвокаты украинских моряков обжаловали решение продления арестаНапомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в “незаконном пересечении границы РФ“. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.
Как сообщалось 17 января, по информации ГПСУ, РФ пропускает украинские корабли на Азове, но с задержкой.
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