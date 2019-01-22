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РФ о европейцах на Азове: Договаривались о другом

Комментариев: 6
Россия не соглашалась на размещение европейских наблюдателей в Керченском проливе на постоянной основе, заявили в МИД страны.
В Москве прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу
В Москве прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу
most.life
Россия не договаривалась с Францией и Германией о постоянном присутствии европейских наблюдателей в Керченском проливе.
 
Об этом во вторник, 22 января, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.
 

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“Наш президент в разговоре недавнем с канцлером Германии договаривался совершенно о другом - он договаривался о том, что будет единоразовое посещение экспертами, наблюдателями Германии и Франции, которые сделают соответствующие заметки, доложат их потом своим правительствам. Вот об этом шла речь, все остальное - искусственные изобретения, которые в основном связаны с политологами, журналистами и так далее“, - сказал Карасин.
 
“Договоренность была только об этом. Мы о другом не договаривались“, - добавил он.
 
На прошлой неделе глава МИД Германии Хайко Маас посетил Москву и передал документ с предложениями по Керченскому проливу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Тот в свою очередь заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.
 
Киев поддержал возможную международную миссию в Керченском проливе.
 
 

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Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в “незаконном пересечении границы РФ“. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными. 
 
Как сообщалось 17 января, по информации ГПСУ, РФ пропускает украинские корабли на Азове, но с задержкой.
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Украина, Крым, Керченский пролив, МИД РФ, Азовское море
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Комментариев (6)
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*******    22.01.2019, 16:20
Оценка:  +1
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Цитата понравилась

"Пьяным народом править легче". - ЕКАТЕРИНА II, открывшая множество кабаков, – на вопрос княгини Дашковой: «Ваше Величество, зачем вы спаиваете русский народ?»
Колишній-східняк    22.01.2019, 15:37
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Было сказано, что Путин их давно ждёт в проливе.
Аделька    22.01.2019, 15:42
Оценка:  -9
Аделька
Тебе нравятся гости на постоянной основе в твоей квартире?)))
Coюзник    22.01.2019, 15:48
Оценка:  +5
Coюзник
Мне не нравятся агрессоры с оружием в моей квартире!!!!
*******    22.01.2019, 16:19
Оценка:  +1
*******
Мне не нравятся гости в украинском Крыму, хуже цыган
*******    22.01.2019, 16:20
Оценка:  +1
*******
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
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