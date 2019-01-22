Захвативший самолет Аэрофлота задержан

Пассажир, захвативший самолет Аэрофлота , следовавший по маршруту Сургут - Москва, задержан. Об этом во вторник, 22 января, сообщила официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС .

"Мужчина задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута", - сообщила Петренко.

По предварительным данным следствия, "пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета". Командир лайнера принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

"По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия")", - сообщила Петренко.

"На месте происшествия работает усиленная следственно- оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила представитель СК.

По данным СМИ, мужчину, захватившего самолет, зовут Павел Ш. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения.

В то же время, телеграмм-канала Mash сообщает, что у мужчины обнаружили пистолет.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее в аэропорту Внуково в Москве пассажир, опоздавший на рейс, выбежал на перрон и попытался остановить самолет, готовящийся к взлету.