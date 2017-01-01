В Польше неизвестный хотел протаранить ворота президентского дворца

Неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца в столице Польши. Его задержала полиция Варшавы.

Задержание напавшего на президентский дворец в Варшаве РАР

В столице Польши неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает во вторник, 22 января, агентство РАР.

"Неизвестный мужчина пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца", - говорится в сообщении.

По данным польских СМИ, виновник происшествия - 36-летний мужчина. Он задержан полицией Варшавы.

В свою очередь польские правоохранители пока не дают официальных комментариев по указанному событию.

Ранее в США был задержан 21-летний Хашер Джалал Тахеб, который, по версии правоохранителей, планировал напасть на Белый дом и другие государственные учреждения.

Также сообщалось о неизвестной машине, въехавшей в ограждение возле контрольно-пропускного пункта Белого дома.

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