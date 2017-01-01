Берлин пойдет навстречу США по Северному потоку-2

Германия намерена увеличить импорт американского сжиженного газа в качестве уступки в споре по российскому газопроводу.

Берлин и Вашингтон не могут прийти к согласию по Северному потоку-2 nord-stream2.com

Германия готова пойти на встречу США в споре по Северному потоку-2 и увеличить импорт американского газа. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер, пишет Handelsblatt во вторник, 22 января.

"В споре о германо-российском газопроводе Nord Stream 2 Альтмайер хочет сделать шаг навстречу Соединенным Штатам. Страна заинтересована в дебатах, касающихся безопасности поставок в Германию, сказал Альтмайер. Несмотря на то, что Россия была надежным партнером в поставках газа, СПГ может быть альтернативой, поскольку растет спрос. Поэтому он пригласил американских экспортеров СПГ на конференцию инвесторов в феврале", - говорится в материале.

Напоминается, что посол США в Германии Ричард Гренелл недавно разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с предупреждением о риске попасть под санкции США.

"Я улажу это", - прокомментировал министр экономики. "Это вопрос, можно ли доверять инвестициям в Германии", - добавил Альтмайер.

По его словам, власти Германии надеются, что соглашение о транзите газа через Украину будет заключено до запуска Северного потока-2.

"И мы хотим достигнуть того, чтобы до запуска "Северного потока - 2" было подписано соглашение, которое учитывало бы справедливые интересы Украины", - подчеркнул Альтмайер. Одновременно он напомнил, что Россия всегда выполняла обязательства в вопросах поставок газа и доказала свою надежность в этом отношении. "Россияне и после развала СССР в любую секунду и любой час выполняли свои обязательства, это мы должны признать, когда критикуем Россию. Уже на протяжении 50 лет они являются надежным партнером", - подчеркнул министр. Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства Северного потока-2, а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту - в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.

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