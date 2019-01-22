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В Париже ограбили банк у резиденции президента

Комментариев: 1
Вооруженные грабители проникли в помещение банка у Елисейского дворца, связали сотрудников и опустошили сейфы.
В Париже ограбили банк Milleis у Елисейского дворца
В Париже ограбили банк Milleis у Елисейского дворца
bfmtv.com

В Париже четыре человека утром во вторник, 22 января, ограбили одно из подразделений банка Milleis, расположенное неподалеку от резиденции президента Франции - Елисейского дворца. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Указано, что вооруженные злоумышленники проникли в помещение банка, связали сотрудников и начали опустошать сейфы.

"Обчистив 30 ячеек, злоумышленники скрылись. Общая сумма их наживы не установлена, она измеряется тысячами евро", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, сигнал о происшествии в здании банка поступил только около полудня. При этом люди в банке оставались связанными около трех часов.

Известно, что в настоящее время расследованием ограбления занимается парижское подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Ранее в Энергодаре Запорожской области вооруженный мужчина напал на продуктовый магазин. Задержал нападавшего случайный прохожий.

Также сообщалось, что в Херсонской области ограбили оружейный магазин.

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Теги: банки, ограбление, Франция, Париж, резиденция, ограбление банка, грабители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wnt    22.01.2019, 18:14
Оценка:  -1
wnt
И после таких и подобных новостей из Парижа, где злобно-ликуюшие московские и прочие тролли с криками "и как после этого Париж можно называть цивилизованным европейским городом?" Это же "беспредел и бесчинства"! "И почему власть и полиция ничего не делает, чтобы это предотвращать?".."Путин пАмАгИ!"
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