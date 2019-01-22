Число жертв столкновений в Ливии возросло до 29 человек - СМИ

В результате столкновений на юге ливийской столицы Триполи 16 января погибли 29 человек, ранения получили 63 человека.

Число погибших в результате столкновений на юге ливийской столицы Триполи 16 января может составить 29 человек, ранения получили 63 человека. Об этом заявил официальный представитель службы скорой и неотложной помощи страны Усама Али, сообщает во вторник, 22 января, РИА Новости.

"Число погибших достигло 16, среди них пять мирных жителей, возможно увеличение до 29, и это в связи со всеми заявлениями о пропавших без вести", - отметил медик.

Он добавил, что число раненых достигло 63 человек, из которых 10 - мирные жители.

Ранее Министерство здравоохранения страны сообщило, что, по меньшей мере, 13 человек погибли, 52 получили ранения в результате вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи 16 января.

Как известно, с прошлой среды к югу от ливийской столицы, а также в районе аэропорта Триполи происходят столкновения между силами защиты города, которые относятся к правительству национального согласия Ливии, и силами седьмой бригады.

Также сообщалось, 25 декабря 2018 года три террориста-смертника совершили нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии. Нападавшие погибли, также были жертвы среди мирного населения.

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