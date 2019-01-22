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Авария бомбардировщика в России: умер третий летчик

Комментариев: 4
В военном госпитале умер третий летчик разбившегося при посадке в Мурманской области бомбардировщика Ту-22М3.
Возросло число жертв аварии бомбардировщика Ту-22М3
Возросло число жертв аварии бомбардировщика Ту-22М3
ru.wikipedia.org

В России умер третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, который во вторник, 22 января, разбился в Мурманской области. Об этом со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф региона сообщает ТАСС.

"Пострадавший погиб. Это тот, который был в военном лазарете", - сообщил источник агентства.

Ранее во вторник стало известно, что во время посадки на военный аэродром в Оленегорске разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Предварительной причиной катастрофы стал снежный заряд. В результате аварии два члена экипажа погибли, еще два летчика попали в больницу.

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Теги: авиакатастрофа, смерть, самолет, авария, крушение, умер, жертва, пилот, экипаж, погибли, самолеты, ВВС России, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Bиoлeттa_    22.01.2019, 19:14
Оценка:  +1
Bиoлeттa_
Бомбардувальник бомбардував, бомбардував й добомбардувався!
kapablankas    22.01.2019, 19:20
Оценка:  -3
kapablankas
не ерничай, все под богом ходим. У тебя жена дети папа мама а ты дурко навлекаешь на семью беды. Покайся в грехе.
kapablankas    22.01.2019, 19:53
Оценка:  0
kapablankas
кто там минусует? а 2002 мою семью поломал один на машине , в 2009 Конотопе и схоронили. И памятник стоит только ходить некому, потомства нет. Минусуйте.
tetyalissa    22.01.2019, 20:00
Оценка:  -1
tetyalissa
Сочувствую , но здесь о личном не пишут . А минусуют ублюдки , коих не мало на сайте !
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