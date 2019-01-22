Авария бомбардировщика в России: умер третий летчик

В военном госпитале умер третий летчик разбившегося при посадке в Мурманской области бомбардировщика Ту-22М3.

В России умер третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, который во вторник, 22 января, разбился в Мурманской области. Об этом со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф региона сообщает ТАСС.

"Пострадавший погиб. Это тот, который был в военном лазарете", - сообщил источник агентства.

Ранее во вторник стало известно, что во время посадки на военный аэродром в Оленегорске разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Предварительной причиной катастрофы стал снежный заряд. В результате аварии два члена экипажа погибли, еще два летчика попали в больницу.

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