Помпео: США и Россия не обречены быть противниками

США и Россия не обречены быть противниками и соперничать, как это было в годы холодной войны. Об этом во вторник, 22 января, по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе заявил госсекретарь США Майкл Помпео, пишет ТАСС.

"Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего", - прокомментировал Помпео перспективы развития российско-американских отношений.

"Дело не обстоит таким образом, что мы обречены на соперничество [в духе] холодной войны", - убежден Помпео. "Наши две страны являются обладателями крупнейших в мире ядерных арсеналов. Россия в этом смысле является мощной державой, и мы это понимаем", - отметил глава госсекретарь.

При этом он выразил мнение, что решения о будущем российско-американских отношений остаются за Москвой, а не за Вашингтоном. России следует изменить внешнеполитический курс для нормализации отношений с США, полагает Помпео.

"Мы надеемся, что они [российская сторона] вернутся к правильному курсу действий, наметят такой курс действий, который поведет их по пути верховенства закона, порядка и свободы", - сказал Помпео.

"Если они сделают это, я уверен, что две наши страны смогут процветать и развиваться бок о бок", - добавил госсекретарь США.

Ранее у МИД России вызвала "серьезную озабоченность" новая стратегия развития американской системы противоракетной обороны, представленная президентом США Дональдом Трампом.

Также между Россией и США также продолжается спор из-за договора о ликвидации ракет.