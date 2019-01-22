Ягланд предложил странам-членам СЕ заплатить за Россию

Глава Совета Европы инициирует работу над изменениями в устав организации, чтобы разрешить кризис с участием России.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил покрыть финансовую брешь в бюджете организации, вызванную неуплатой Россией своей доли, за счет дополнительных средст других членов СЕ. Об этом он заявил в обращении к Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 22 января, сообщает Укринформ

"Мы говорим об относительно небольших деньгах ради великой цели", - заявил генсек СЕ.

Ягланд выразил уверенность, что такое решение может быть выполнено при наличии политической воли.

"Это является хорошим вариантом, вместо того, чтобы продолжать говорить об этом кризисе", - отметил глава Совета Европы.

В то же время, он также сообщил, что в среду представит регламентному комитету ПАСЕ проект доработанного бюджета с учетом неуплаты РФ своей доли.

Как сообщает Европейская правда , Ягланд официально инициирует работу над изменениями в устав Совета Европы, чтобы разрешить кризис с участием России в работе СЕ.

"Нужно собраться вместе Комитету министров и ПАСЕ и уточнить правила и распределение полномочий между этим органами. Это может открыть путь к преодолению кризиса... Очень надеюсь, что два уставных органа соберутся и сделают это вместе. Будет большим подарком для всех нас, если это произойдет", - заявил он.

Ягланд не уточнил суть возможных изменений в устав, но упомянул, что речь идет о санкциях против России. Ранее звучала идея о том, чтобы запретить накладывать санкции на государства-члены в рамках ассамблеи.

Ягланд также выразил уверенность в том, что выход России из СЕ будет иметь негативные последствия. "Это будет очень плохо для Европы. Начнется что-то неизвестное", - пояснил генсек.

Ранее российский парламент решил не посылать делегацию в ПАСЕ в январе и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.

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