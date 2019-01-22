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В Беларуси украинского журналиста перевели из СИЗО в колонию

Комментариев: 1
Осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в Бобруйскую колонию №1.
Павла Шаройко перевели в Бобруйскую колонию
Павла Шаройко перевели в Бобруйскую колонию
Progomel.by

В Беларуси осужденного на восемь лет тюрьмы украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в Бобруйскую колонию №1. Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает во вторник, 22 января, УНН.

По его словам, этапирование произошло еще до нового года.

Также известно, что Шаройко в колонии посещала его жена, а 23 января с ним должен встретиться украинский консул.

Ранее украинского журналиста Шаройко в Беларуси приговорили к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже.

В Минске допускают, что его могут обменять на белорусского гражданина Юрия Политика, который в Украине находится под судом по обвинению в сборе секретной информации в пользу иностранного государства.

Напомним, собкора UA:Украинское радио Шаройко задержали 25 октября 2017 года в Минске.

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Теги: Беларусь, шпионаж, украинцы, заключенный, колония, СИЗО, украинец, осужден, украинский журналист
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сеемма    22.01.2019, 21:31
Оценка:  0
Сеемма
Если будет плохо работать, то команды по польски надо отдавать.
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