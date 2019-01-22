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РФ могут отстранить от Олимпийских игр в Токио

Комментариев: 1
Россию могут отстранить в случае, если данные из Московской антидопинговой лаборатории окажутся подделаны.
Россию могут отстранить от Олимпийских игр
Россию могут отстранить от Олимпийских игр
Getty Images

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2020 году в Токио. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Сообщается, что РФ можут отстранить в случае, если данные из Московской антидопинговой лаборатории окажутся подделаны. К участию в Олимпиаде могут не допустить не только спортсменов, но и чиновников, а также вспомогательный персонал.

Также комитет заявил, что может порекомендовать, чтобы Россия не получала никаких прав на проведение каких-либо чемпионатов мира по любым видам спорта в течение определенного периода.

Россию лишают международных чемпионатов. Главное

Напомним, что с 1 апреля 2018 года Россия лишилсь права подавать заявки на проведение международных соревнований, если Российское антидопинговое агентство и Олимпийский комитет РФ не восстановят в правах.

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Теги: Россия, Олимпийские игры, Токио, допинговый скандал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
aprilin    22.01.2019, 21:29
Оценка:  +1
aprilin
..любой мочой мы за ценой не постоим*...не катит ...дерьмо и то из под рыфы фалшивое лезет
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