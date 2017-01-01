ВВС Израиля ударили по целям в секторе Газа

Израильские истребители атаковали по меньшей мере две цели на территории анклава в ответ на столкновения с палестинцами.

Израильская авиация нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом во вторник, 22 января, сообщила армейская пресс-служба в Twitter

Отмечается, что израильские истребители атаковали несколько военных целей ХАМАС в северной части анклава в ответ на столкновения с палестинцами, устроившими беспорядки на границе.

Ранее армия Израиля информировала, что израильский офицер получил ранение в стычках с палестинцами. В ответ израильский танк атаковал наблюдательную вышку, которую используют боевики ХАМАС.

Также во вторник израильский танк обстрелял еще один пост ХАМАС в ответ на огонь по военным из северной части анклава.

Отмечается, что удары стали ответом на пуск ракеты с территории анклава.

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