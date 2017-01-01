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ВВС Израиля ударили по целям в секторе Газа

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Израильские истребители атаковали по меньшей мере две цели на территории анклава в ответ на столкновения с палестинцами.
Истребители F-35 ВВС Израиля
Истребители F-35 ВВС Израиля
 
Израильская авиация нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом во вторник, 22 января, сообщила армейская пресс-служба в Twitter.
 
Отмечается, что израильские истребители атаковали несколько военных целей ХАМАС в северной части анклава в ответ на столкновения с палестинцами, устроившими беспорядки на границе.
 
Ранее армия Израиля информировала, что израильский офицер получил ранение в стычках с палестинцами. В ответ израильский танк атаковал наблюдательную вышку, которую используют боевики ХАМАС.
Также во вторник израильский танк обстрелял еще один пост ХАМАС в ответ на огонь по военным из северной части анклава.
 
Напомним, 13 января израильские истребители атаковали два объекта подземной инфраструктуры движения ХАМАС в северной части сектора Газа. 
 
Отмечается, что удары стали ответом на пуск ракеты с территории анклава.
 
Напомним, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.
 
В мае прошлого года ситуация обострилась после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, ВВС Израиля
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Источник: korrespondent.net

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