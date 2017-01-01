Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ФБР пожаловались на "шатдаун"

Комментариев: 0
Агенты Бюро не могут заниматься контртеррористическими и контрразведывательными операциями из-за отсутствия финансирования.
Штаб-квартира Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Штаб-квартира Федерального бюро расследований в Вашингтоне
 
Президент Ассоциации агентов ФБР (FBIAA) Том О'Коннор заявил, что приостановка работы правительства США ("шатдаун") подрывает способность Бюро вести глобальные операции против террористов и иностранных разведок. Об этом во вторник, 22 января, сообщил телеканал CBS.
 
"Неспособность финансировать ФБР мешает нам выполнять свою работу, защищать население нашей страны от преступников и террористов", - отметил О'Коннор.
 
По его словам, из-за "шатдауна" агенты ФБР не могут платить информаторам и переводчикам, ездить на допросы свидетелей и обеспечивать функционирование системы допуска к засекреченной информации.
 
О'Коннор подчеркнул, что в эту пятницу, 25 января, примерно 13 тысяч сотрудников Бюро и оказывающие им поддержку профессиональные служащие уже во второй раз не получат зарплату.
 
Также из-за "шатдауна" возникают трудности с обучением личного состава, расследованием дел и наймом сотрудников. 
 
Глава Ассоциации агентов ФБР призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ведомства.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена.
 
Это самый длительный "шатдаун" в истории страны. Его вызвали разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократами по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ФБР, спецслужбы, шатдаун
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь