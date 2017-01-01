В ФБР пожаловались на "шатдаун"

Агенты Бюро не могут заниматься контртеррористическими и контрразведывательными операциями из-за отсутствия финансирования.

Президент Ассоциации агентов ФБР (FBIAA) Том О'Коннор заявил, что приостановка работы правительства США ("шатдаун") подрывает способность Бюро вести глобальные операции против террористов и иностранных разведок. Об этом во вторник, 22 января, сообщил телеканал CBS

"Неспособность финансировать ФБР мешает нам выполнять свою работу, защищать население нашей страны от преступников и террористов", - отметил О'Коннор.

По его словам, из-за "шатдауна" агенты ФБР не могут платить информаторам и переводчикам, ездить на допросы свидетелей и обеспечивать функционирование системы допуска к засекреченной информации.

О'Коннор подчеркнул, что в эту пятницу, 25 января, примерно 13 тысяч сотрудников Бюро и оказывающие им поддержку профессиональные служащие уже во второй раз не получат зарплату.

Также из-за "шатдауна" возникают трудности с обучением личного состава, расследованием дел и наймом сотрудников.

Глава Ассоциации агентов ФБР призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ведомства.

Корреспондент.net , с 22 декабря 2018 года Как сообщал, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена

Это самый длительный "шатдаун" в истории страны. Его вызвали разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократами по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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