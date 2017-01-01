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Путин и Абэ провели переговоры тет-а-тет

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Во время встречи, на которой присутствовали только переводчики, президент РФ и премьер Японии обсудили проблему мирного договора.
Синдзо Абэ и Владимир Путин на встрече в Москве
Синдзо Абэ и Владимир Путин на встрече в Москве

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после официальной встречи с участием министров двух стран провели переговоры в формате тет-а-тет. Об этом сообщил пресс-секретарь японского МИД Такеши Осуга, передает РБК.

"(Переговоры тет-а-тет) продлились 50 минут. Затем премьер-министр Абэ сказал нам, что во время встречи они очень откровенно и честно обсудили проблему мирного договора", - отметил Осуга.

Пресс-секретарь указал, что во время разговора лидеров двух стран присутствовали только переводчики. 

Пресс-секретарь японского министерства подчеркнул, что в ходе встречи в Кремле неоднократно поднимался вопрос о статусе четырех островов Курильской гряды. Помимо мирного договора стороны обсудили экономическое сотрудничество, международные проблемы и борьбу с наркотрафиком.

Напомним, 22 января состоялись официальные переговоры Путина и Абэ.

Итогом встречи стала договоренность продолжить обсуждение мирного договора на уровне министров иностранных дел. 

Ранее в СМИ появилась информация, что Япония готова заключить мирный договор с РФ, если Москва согласится вернуть два из четырех островов Курильской гряды. В Кремле заявили, что не получали от японской стороны подобных предложений.

Как сообщал Корреспондент.netРоссия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах.

Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

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Теги: Россия, Япония, Путин, договор, Курильские острова, Курилы
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Источник: korrespondent.net

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