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Около берегов Турции произошло землетрясение

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Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к западу от турецкого курорта Мармарис.
У берегов Турции зафиксировали землетрясение
У берегов Турции зафиксировали землетрясение

Около берегов Турции вечером 22 января произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 20.12 по времени UTC (22.12 по киевскому времени).

Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах к западу от турецкого курортного города Мармарис и в 45 километрах к северо-западу от греческого острова Родос.

Очаг находился на глубине 76 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения

Ранее сообщалось, что 22 января в Индонезии зафиксировали два мощных землетрясения.

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Теги: Турция, Землетрясения, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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