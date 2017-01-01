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В Конгрессе США запретили Трампу выходить из НАТО

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Нижняя палата американского парламента поддержала законопроект, которым блокируется финансирование выхода страны из Североатлантического альянса.
Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
Getty Images
 
Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 января, приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса. Об этом сообщает Reuters.

Законодательную инициативу поддержали обе противоборствующие партии. "За" проголосовали 357 конгрессменов, против - 22.

По информации на сайте Конгресса, документ был представлен в парламенте 17 января. Уже 22 января он был вынесен на голосование.
 
Конгресс не может формально запретить Трампу выйти из блока, однако может заблокировать финансирование этой цели. При этом законопроект призывает членов НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону.
 
Для того, чтобы стать законом, документ должен пройти голосование в Сенате, а затем отправиться на подпись главе государства. Трамп может наложить на него вето, которое Конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное число голосов.
 
Ранее Трамп неоднократно критиковал НАТО и требовал от союзников увеличить долю оборонных расходов. При этом он не заявлял публично о намерении выходить из альянса.
 
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Теги: США, НАТО, конгресс, законопроект, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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