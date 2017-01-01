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Взрыв в Мексике: число жертв приближается к сотне

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В результате взрыва трубопровода в штате Идальго погибли уже 96 человек и 48 находятся в больницах.
На месте взрыва трубопровода в Мексике
На месте взрыва трубопровода в Мексике
 
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике во втроник, 22 января, увеличилось до 96 человек. Об этом сообщил портал El Universal со ссылкой на правительство штата Идальго.
 
По данным властей, еще 48 человек остаются в больницах, из них двое - в США.
 
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 89 человек.

Напомним, 18 января в мексиканском штате Идальго произошел мощный взрыв и пожар на трубопроводе Туспан-Тула. 
 
В момент происшествия на месте незаконной врезки собрались около 350 местных жителей, которые собирали топливо в бидоны и канистры.

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Теги: топливо, Мексика, взрыв, пожар, жертвы, погибшие, нефтепровод
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Источник: korrespondent.net

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