Взрыв в Мексике: число жертв приближается к сотне

В результате взрыва трубопровода в штате Идальго погибли уже 96 человек и 48 находятся в больницах.

На месте взрыва трубопровода в Мексике

Число жертв взрыва трубопровода в Мексике во втроник, 22 января, увеличилось до 96 человек. Об этом сообщил портал El Universal со ссылкой на правительство штата Идальго.

По данным властей, еще 48 человек остаются в больницах, из них двое - в США.

В момент происшествия на месте незаконной врезки собрались около 350 местных жителей, которые собирали топливо в бидоны и канистры.

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