В Венесуэле вспыхнули протесты, есть первые жертвы

Жители страны протестуют против президента Мадуро. В ряде районов Каракаса произошли стычки демонстрантов с полицией.

В разных городах Венесуэлы в ночь на 23 января начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал El Nacional

Отмечается, что в Каракасе произошли стычки между военными и демонстрантами. В ряде районов столицы Венесуэлы строятся баррикады и слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Николаса Мадуро.

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