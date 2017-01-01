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В Венесуэле вспыхнули протесты, есть первые жертвы

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Жители страны протестуют против президента Мадуро. В ряде районов Каракаса произошли стычки демонстрантов с полицией.
 
В разных городах Венесуэлы в ночь на 23 января начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал El Nacional.
 
Отмечается, что в Каракасе произошли стычки между военными и демонстрантами. В ряде районов столицы Венесуэлы строятся баррикады и слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Николаса Мадуро.
 
Сообщается о применении слезоточивого газа и первых жертвах противостояний. По информации местного журналиста Романа Камачо, погибли два человека.
 
Кроме того, в городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.
 
 
 
Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призывал народ 23 января выйти на улицы в знак протеста против ситуации в стране.
 
Сторонники Мадуро в среду намерены провести шествие в знак борьбы против иностранной интервенции и в поддержку президента.
 
Напомним, 21 января венесуэльская армия подавила мятеж небольшой группы военнослужащих Национальной гвардии страны, которые отказались подчиняться приказам Мадуро и призвали сограждан к неповиновению.

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Теги: протесты, видео, Венесуэла, демонстрации, акции протеста, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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