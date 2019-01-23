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В столице Йемена произошли два взрыва - СМИ

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Оба происшествия случились на складах с ракетами и оружием в разных районах столицы страны.
Последствия взрыва в Йемене (архивное фото)
Последствия взрыва в Йемене (архивное фото)
 
В столице Йемена Сане произошли взрывы на складах с оружием и ракетами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
 
Отмечается, что один из взрывов был произведен в рамках операции, нацеленной на склад, на юге столицы.
 
Второй взрыв произошел также на складе с ракетами и оружием в другом районе на юге города, напротив здания компании Yemen Petroleum Company.
 
Информации о жертвах нет.
 
 
Напомним, с 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла, с другой - правительственные войска и ополчение, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
 
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Швеции.
 
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Теги: взрыв, склад, Йемен, Сана
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Источник: korrespondent.net

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