В столице Йемена произошли два взрыва - СМИ

Оба происшествия случились на складах с ракетами и оружием в разных районах столицы страны.

В столице Йемена Сане произошли взрывы на складах с оружием и ракетами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya

Отмечается, что один из взрывов был произведен в рамках операции, нацеленной на склад, на юге столицы.

Второй взрыв произошел также на складе с ракетами и оружием в другом районе на юге города, напротив здания компании Yemen Petroleum Company.

Информации о жертвах нет.

Напомним, с 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла, с другой - правительственные войска и ополчение, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров , которые были организованы под эгидой ООН в Швеции.