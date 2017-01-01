В Беларуси запустят украинский телеканал

Информацию подтвердил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Украинский канал UATV начнет вещать на Беларусь в самые ближайшие дни.

С таким заявлением во вторник, 22 января, выступил посол Украины Игорь Кизим, который ранее просил не запугивать беларусов Украиной, пишет Еврорадио.

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“Контракт уже подписан. Провайдер направил документы в Министерство информации Беларуси для получения разрешения на трансляцию. Думаю, это вопрос нескольких дней“, — сказал дипломат.

По словам Кизима, транслироваться UATV будет в кабельных сетях Беларуси.

“Технические вопросы все уже решены. Не сомневаюсь, что решение Мининформа будет положительное, потому что это было обещано на самом высоком уровне [...] Там есть новостные блоки и много разнообразной информации про Украину — ее культуру, традиции, обычаи, а также современную жизнь“, — подытожил посол.

Как сообщалось 22 января, в Запорожье прекратили трансляцию телеканалов РФ.