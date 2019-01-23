В США поддержали протесты в Венесуэле

Майк Пенс пообещал Национальной ассамблее Венесуэлы поддержку в отстранении Мадуро и восстановлении демократии.

Вице-президент США Майк Пенс записал видеообращение к венесуэльцам, в котором заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных оснований претендовать на должность. Об этом в среду, 23 января, сообщает Голос Америки.

Обращение Пенса было опубликовано накануне запланированных на среду протестов в Венесуэле, к которым призывала Национальная ассамблея страны, считающая пребывание Мадуро у власти незаконным.

В своем обращении Пенс заявил, что США поддерживают решение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо утвердить конституционные полномочия этого органа, объявить Мадуро узурпатором и призвать к созданию переходного правительства.

"Мы с вами. Мы поддерживаем вас, и мы будем продолжать поддерживать вас, пока не будет восстановлена демократия, а вы не вернете себе свободу", - заявил Пенс.

Напомним, в ночь на 23 января в Венесуэле вспыхнули протесты. Жители страны в разных городах протестуют против президента Мадуро. Также сообщалось о стычках демонстрантов с полицией.

Напомним, 21 января венесуэльская армия подавила мятеж небольшой группы военнослужащих Национальной гвардии страны.

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