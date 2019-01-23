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Шимпанзе научились убирать в вольерах зоопарка

Комментариев: 7
Обезьяны сначала наблюдали за уборкой работников зверинца. А через некоторое время и сами стали чистить свои вольеры.

В зоопарке китайского города Шэньян обезьяны шимпанзе научились делать уборку в собственных вольерах. Об этом сообщает ТСН в среду, 23 января.

"Обезьяны сначала наблюдали за уборкой работников зверинца. А через некоторое время и сами стали чистить свои вольеры. Приматы метлой сгребают сухие листья и выбрасывают его в коробку", – говорится в сообщении.

Работники зоопарка рассказывают, свои клетки шимпанзе убирают очень тщательно.

Напомним, в тематическом парке Буш Гарденс в американской Флориде горилла Болинго научилась йоге, занимаясь вместе с тренером.

Ранее сообщалось, что в Малайзии сняли на видео, как дикая обезьяна снимает номерной знак с припаркованного автомобиля.

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Теги: Обезьяны, Китай, зоопарк, видео, обезьяна, зоопарк животные, шимпанзе, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Перегар    23.01.2019, 11:07
Оценка:  +1
Перегар
Виктор Фёдорыч хоть чему то научился
flacon9havi    23.01.2019, 10:50
Оценка:  +3
flacon9havi
Так недалеко і до створення партії та висування кандидата на пост Президента.
Ехидный    23.01.2019, 10:19
Оценка:  +5
Ехидный
Научить шимпанзе убирать за собой легче, чем усских
Шкиряк_и_Зорин    23.01.2019, 10:32
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорин
Это точно! Поэтому по всему миру русских никто не берёт разнорабочими - или азиатов, или молдаван с украинцами.
flacon9havi    23.01.2019, 10:47
Оценка:  +2
flacon9havi
Спостерігаючи за вашими коментарями, бачу, що ці примати здатні не тільки прибирати, а ще й по клаві клацати.
Шкиряк_и_Зорин    23.01.2019, 10:05
Оценка:  -5
Шкиряк_и_Зорин
Теперь работунам в Польше надо внимательно смотреть: вдруг и и за ними на плантациях, стройках или в домах наблюдают внимательные и смышлёные глаза?..
От поляков, как и от русских, можно ждать любую пакость!
weightless    23.01.2019, 10:52
Оценка:  +1
weightless
А вот скажите, товарищ ШиЗ -
чему научатся шимпанзе, наблюдая за Вами?
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