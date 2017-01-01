На шахте в Польше произошли подземные толчки: есть жертвы

Один польский шахтер погиб, еще восемь были травмированы из-за сильных подземных толчков, которые ощущались даже на поверхности.

Один горняк погиб, восемь человек получили травмы (фото иллюстративное)

В ночь на среду, 23 января, подземные толчки произошли на шахте Рудилтовы на юге Польши, вследствие которых один шахтер погиб, еще восемь шахтеров получили ранения, сообщает tvn24.

Сообщается, что авария произошла около полуночи.

"Один шахтер погиб, а несколько получили ранения", - заявил секретарь польской горной группы Томаш Глоговський.

По его словам, подземные толчки произошли на глубине около тысячи метров. В районе чрезвычайного происшествия находились 20 шахтеров, большинство из которых самостоятельно поднялись на поверхность. Восемь шахтеров, получивших незначительные травмы, доставлены в больницы нескольких городов региона.

Спасатели сейчас пытаются поднять на поверхность тело погибшего горняка.

Толчки были довольно сильными и ощущались на поверхности.

Отмечается также, что с начала этого года на польских шахтах погибли уже пятеро горняков. В частности, 12 января на западе Польши на шахте в городе Польковице погиб горняк.

Также сообщалось, что 22 декабря на руднике в российском Соликамске произошло задымление из-за строительных работ. Девять шахтеров погибли.

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