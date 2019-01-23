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В России представили спорную с США ракету

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Минобороны России представило характеристики модернизированной ракеты для Искандеров, из-за которой США намерены разорвать договор.
В России настаивают, что ракета 9М729 не нарушает условий дальности полета
В России настаивают, что ракета 9М729 не нарушает условий дальности полета
ru-an.info

Минобороны России провело брифинг для иностранных военных атташе, на котором была показана ракета 9М729, которая, по мнению США, нарушает договор о ракетах.

Как сообщил начальник Ракетных войск и Артиллерии РФ Михаил Матвеевский, ракета является модернизированным вариантом ракеты 9М728, входящей в состав комплекса Искандер-М, пишет РИА Новости.

"Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов", - сказал Матвеевский.
 
По его словам, на ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность поражения цели.
"Изменение количества боезаряда и внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению ее длины и соответственно размера транспортно-пускового контейнера. Общая длина транспортно-пускового контейнера возросла на 53 сантиметра", - отметил Матвеевский.
 
 
Он подчеркнул, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях.
 
"Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями договора. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ", - сказал Матвеевский.
 
По его словам, максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров. "Указанная дальность была подтверждена в ходе СКШУ Запад-2017", - сказал представитель Минобороны РФ.
 
Как известно, главным условием сохранения ракетного договора в США называют уничтожение ракеты 9М729. Вашингтон объявил, что начнет расторжение договора 2 февраля.
 
 

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Теги: Россия, США, ракета, ракеты, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    23.01.2019, 11:38
Оценка:  -1
flacon9havi
А що, не це був запит від США ?
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