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В России продают детскую настольную игру "Наши в Солсбери"

Комментариев: 5
Игра сделана "по мотивам приключений" сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мышкина.
В магазинах подтвердили наличие игры
В магазинах подтвердили наличие игры
theins.ru

В России вышла настольная игра “Наши в Солсбери“, в которой маршрут перемещения героев Европой совпадает с передвижениями офицеров ГРУ Генштаба РФ Александра Мышкина и Анатолия Чепиги.

Об этом сообщает The Insider.

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“В России в продаже появилась настольная игра для детей Наши в Солсбери производителя Игроленд. Объявления о продаже опубликовано на сайте Гала-Центр и Маркет-Ассортимент. Судя по изображению на обложке, маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мышкина, обвиняемых в отравлении Скрипалей. в обоих магазинах подтвердили наличие игры“, - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта 2018 офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент Новичок российского происхождения.

Как сообщалось в сентябре 2018, после того, как Великобритания назвала имена вероятных “отравителей” бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и заявила о их работе на российские спецслужбы, в Москве все опровергали.

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Теги: Великобритания, Солсбери, новичек, отравление Скрипалей, Россия
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Комментариев (5)
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*******    23.01.2019, 12:26
Оценка:  -2
*******
Молодцы, в игре будет проживание бравых офицеров в одно номере с двуспальной кроватью?)))
Ну и песенка "Шпили-вили" бонусом
Bиoлeттa_    23.01.2019, 12:21
Оценка:  +1
Bиoлeттa_
А балончик з "Новачком" входить в комплектацію гри?
*******    23.01.2019, 12:27
Оценка:  -2
*******
Там будет с запахом русского духа)))))
Woodbrother    23.01.2019, 12:12
Оценка:  -1
Woodbrother
Кто кого в игре туда сюда - чипига мышкина или мышкин чепигу? У детей останутся нерешенные вопросы.
flacon9havi    23.01.2019, 12:03
Оценка:  +3
flacon9havi
Скрєпа, однако!
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