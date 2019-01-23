В России продают детскую настольную игру "Наши в Солсбери"

Игра сделана "по мотивам приключений" сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мышкина.

В России вышла настольная игра “Наши в Солсбери“, в которой маршрут перемещения героев Европой совпадает с передвижениями офицеров ГРУ Генштаба РФ Александра Мышкина и Анатолия Чепиги.

Об этом сообщает The Insider.

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“В России в продаже появилась настольная игра для детей Наши в Солсбери производителя Игроленд. Объявления о продаже опубликовано на сайте Гала-Центр и Маркет-Ассортимент. Судя по изображению на обложке, маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мышкина, обвиняемых в отравлении Скрипалей. в обоих магазинах подтвердили наличие игры“, - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта 2018 офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент Новичок российского происхождения.

Как сообщалось в сентябре 2018, после того, как Великобритания назвала имена вероятных “отравителей” бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и заявила о их работе на российские спецслужбы, в Москве все опровергали.