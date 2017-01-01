Непогода в США заблокировала трассы и аэропорт

В Чикаго задержали 460 авиарейсов, а на Колорадо и Вайоминг обрушилась метель, из-за которой остановилось движение на трассах.

В Чикаго из-за надвигающегося ледяного дождя и метели отменили сотни авиарейсов. Об этом в среду, 23 января, сообщает ТСН.

Отмечается, что городу грозит ледяной дождь, после которого дороги станут скользкими. Из-за них покинуть местный аэродром не смогли 460 авиарейсов.

В то же время штаты Колорадо и Вайоминг страдают от метели - снежные сугробы остановили движение на нескольких крупных магистралях.

Несмотря на то, что дороги убирает спецтехника, движение на некоторых участках перекрыли в целях безопасности. Из-за снегопадов в Колорадо не работает значительная часть учебных заведений и даже несколько военных объектов.

Ранее сообщалось, что в шести областях ограничили движение грузовиков.

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